Flamboyante show raakt gevoelige snaar

Lola (Naidjim Severina), hier omringd door haar Angels. Foto Roy Beusker

Het is bijna niet voor te stellen, maar de musical Kinky Boots is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een Engelse schoenenfabriek, waar generaties lang degelijke herenschoenen zijn geproduceerd, balanceert op het randje van faillissement tot men een gat in de markt ontdekt: sexy schoeisel voor dragqueens.