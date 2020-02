’Mededeling Albert was klap in gezicht van mijn dochter Delphine’

Albert, vader van de huidige koning Filip, liet maandagavond via zijn advocaat weten Boël te erkennen als zijn biologische dochter. Dat gaf hij toe nadat hij de resultaten van DNA-onderzoek onder ogen had gekregen. Jarenlang ontkende hij dat Boël zijn buitenechtelijke dochter was, maar hij betwist dat nu niet langer. „Zelfs al zijn er juridische argumenten en bezwaren die aantonen dat legaal vaderschap niet noodzakelijk een weerspiegeling is van biologisch vaderschap en dat de gevolgde procedure betwist kan worden, heeft koning Albert besloten om in eer en geweten een einde te maken aan deze pijnlijke procedure”, stond in de verklaring.

„De houding komt mij onmenselijk over”, zegt Sybille over die mededeling. „Ik probeer omstandigheden te vinden om het hem niet kwalijk te nemen. Hij heeft een erg moeilijke kindertijd gehad. Hij heeft zijn moeder nooit gekend. Dat is een gemis.”

Boël stapte in 2013 naar de rechter omdat ze vermoedde dat niet Jacques Boël maar koning Albert haar biologische vader was. Later dwong ze erkenning door Albert af. „De wonden zijn te diep. Ik wil gewoon een duidelijk wettelijk kader om mijn leven en dat van mijn gezin te beschermen”, liet ze vorig jaar weten. Ze heeft altijd gezegd dat het haar niet gaat om geld of titels.

