Rad van Fortuin-assistente van André Hazes ook ten huwelijk gevraagd

„De dag dat ik 30 jaar ben geworden en ten huwelijk ben gevraagd door de liefde van mijn leven 😱💍 Ik kan het nog steeds niet helemaal bevatten. Volmondig zei ik gisteravond JA. Jij bent degene waar ik de rest van mijn leven bij wil zijn 👩‍❤️‍👨”, schrijft Stephanie op Instagram.

Stephanie en André werkten samen in Rad van Fortuin. De volkszanger heeft het programma een jaar lang gepresenteerd. Voormalig Miss Nederland, Stephanie, draaide de bordjes om.

André Hazes verraste zijn Monique dezelfde avond met een aanzoek. Op sociale media deed Monique uitgebreid verslag over het aanzoek. Zo schreef ze dat ze door een vriendin werd opgehaald voor een benefietavond. Toen ze de zaal inliep waar het gala zou worden gehouden, was het volgens haar muisstil. „Op dat moment werd ik meegenomen in een sprookje”, houdt ze haar volgers voor.

Bekijk ook: Zo vroeg André Hazes zijn Monique ten huwelijk

Er werd pianomuziek gespeeld. De bekende hit Time Of My Life was te horen, volgens Monique een nummer dat onlosmakelijk bij trouwen hoort. „Daar achter in die prachtige zaal stond mijn liefde, tussen tientallen witte kaarsjes, ballonnen en bloemen, in smoking”, vertelde Monique over het bijzondere moment.