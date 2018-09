Gewapende overval op woning Chris Brown

De overvallers hebben dinsdagnacht ingebroken bij Chris, die niet thuis was. Een tante van de Amerikaan was wel aanwezig in de woning en heeft bange momenten beleefd, weet TMZ.

De vrouw werd onder schot gehouden en opgesloten in een kast. De dieven konden daardoor ongestoord spullen roven. Er zou veel geld zijn meegenomen.

Chris' tante heeft met haar mobiele telefoon stiekem het alarmnummer kunnen bellen, maar toen de politie arriveerde waren de inbrekers er al vandoor gegaan.