Ex Bryan Singer lijdt aan PTSS vanwege ’traumatische’ relatie

Singer is eerder beschuldigd van seksueel wangedrag, in een aantal gevallen met minderjarige jongens. In 2019 deden verschillende vermeende slachtoffers hun verhaal in The Atlantic. Later dat jaar schikte de regisseur met een man die hem had aangeklaagd voor verkrachting. Dat misbruik zou hebben plaatsgevonden toen het slachtoffer 17 jaar was.

Stuerman zegt dat hij 18 was toen hij Singer ontmoette, maar er veel jonger uitzag. De regisseur was toen 43. Volgens Stuerman beloofde Singer hem te helpen met zijn carrière, maar moedigde hij hem al in de eerste dagen na hun ontmoeting aan om te drinken, wat in de VS verboden is voor mensen jonger dan 21, en hadden ze diezelfde avond seks.

Woede-aanvallen

In de jaren daarna zorgde Singer inderdaad voor assistentenbaantjes voor Stuerman, maar die stelt nu dat hij in ruil daarvoor altijd tot Singers beschikking moest staan en geregeld blootgesteld werd aan de woede-aanvallen van de regisseur. Die zou daarbij hebben gezegd dat hij Stuerman zou vermoorden als hij hem ooit zou verlaten.

De relatie eindigde volgens Stuerman toen hij Singer in 2013 aansprak op zijn alcoholgebruik en hij daarop meteen werd ontslagen. De oud-assistent zegt dat hij toen de andere misbruik aantijgingen naar buiten kwamen, hij Singer in privékringen nog heeft verdedigd. „Ik wilde niet één van Bryans jongens zijn die gebruikt en afgedankt werden”, aldus Stuerman, die stelt dat hij van gedachten is veranderd nu hij in therapie is voor PTSS.

Singer ontkent het verhaal via zijn advocaat. De regisseur werd bij zijn laatste filmproject, Bohemian Rhapshody uit 2018, ontslagen, naar verluidt wegens het herhaaldelijk niet of te laat en onvoorbereid komen opdagen op de set. Hij heeft sindsdien niet gewerkt in Hollywood.