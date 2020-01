Britt Dekker weer stap dichterbij NK dressuur

„JAAAAAA! George en ik hebben ons geselecteerd voor de Noord-Hollandse kampioenschappen! Dit is de laatste selectie voor het NK”, schrijft een blije Britt maandag op Instagram. „Ondanks alle drukte qua werk had ik dit niet nu al verwacht of gepland, dus extra tof.” Britt en haar ’talpaard’ staan in de top 10 beste combinaties van Noord-Holland. „Zooooo ongelofelijk trots op hem!”

Vorig jaar moest Britt de regiokampioenschappen laten schieten omdat George geblesseerd was.