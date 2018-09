Ex Josje Huisman belachelijk gemaakt

De Belgische zanger Jelle Cleymans, een landgenoot van Kevin, neemt de ex van K3's Josje Huisman flink onder handen in zijn nummer Ik ben Kevin Janssens niet. 'Ik was tijger op twee benen, de fantasie van elke griet, maar mijn spiegel is een rotzak, ik ben Kevin Janssens niet'.

Ook de tekst 'Soms droom ik over vrouwen, als waren zij een accessoire. Per semester of kwartaal had ik een ander exemplaar' is te horen, net als Kevins relatie met o.a. Josje: 'Alle uitverkoren diva's waren mijn lakens gepasseerd en in de boekskes werd ons liefdesleven druk besproken en geëxploiteerd'. Het tv-dansavontuur dat de K3-zangeres in België had met Kevin komt ook voorbij.

Aanval

Het bewuste nummer, dat vorige maand al op Youtube verscheen, is momenteel bij onze zuiderburen het gesprek van de dag. Zowel Jelle als Kevin reageren op de tekst. Jelle ziet het niet als een aanval op zijn landgenoot, schrijven Belgische media vandaag.

"Ik heb in feite Kevin Janssens gebruikt om over mezelf te vertellen. Hij is toch een beetje mijn tegenpool", zegt hij tegen het Laatste Nieuws. "Zeker in de drie thema's in m'n nummer: mijn uiterlijk, mijn carrière en vrouwen. Sommige dingen heb ik uitvergroot natuurlijk, om het leuk te houden." De zanger vindt dat hij de ex van Josje niet belachelijk heeft gemaakt.

Vrijheid

Hij bracht Kevin van tevoren op de hoogte dat het nummer zou uitkomen. Hij reageert: "Ze schrijven zo veel. Wie ben ik om te oordelen of je iets mag uitbrengen of niet? Als artiest heb je je vrijheid."

Josje en Kevin maakten eind 2014 verhuisplannen, om amper twee weken later uit elkaar te gaan. Daarna gingen geruchten dat hij zich in de armen van een ander had gestort. Ook werd Kevin aangemerkt als de kwade genius die de peuterpopgroep K3 opblies. Hij zou maandenlang op Josje hebben ingepraat om te stoppen.