Radio-oorlog barst los na stoelendans FM-frequenties: ’Willen beiden Gerard Ekdom’

Voor het eerst in twintig jaar vindt er weer een stoelendans plaats op de Nederlandse radio. De landelijke FM-frequenties zijn vanaf vrijdag opnieuw verdeeld, waardoor luisteraars in de auto mogelijk andere zenders onder de knoppen aantreffen. Nu de kaarten opnieuw zijn geschud, slijpen de concurrerende radio-dj’s hun messen. Ondertussen houden de zenderbazen hun adem in: vinden zij hun luisteraars terug?