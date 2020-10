Sprookje in stijl Japanse anime

Een sprekende kat, doolhoven, magische gebeurtenissen en een verlegen, eenzelvige scholier, die uiteindelijk dapperder blijkt te zijn dan hij ooit voor mogelijk heeft gehouden. Deze Japanse bestseller van de hand van de arts Sosuke Natsukawa staat bol van de verwijzingen naar de wereldliteratuur, van Shakespeare en Jane Austen tot Alice in Wonderland.

Snellezen

Rintaro leerde al van zijn opa dat boeken ’een grote kracht’ bezitten. Welke kracht dat precies is, ontdekt hij - net als de lezer - in dit wonderlijke avontuur. Samen met de cyperse kat en later zijn klasgenoot Sayo gaat hij de strijd aan met drie mannen die boeken gevangen houden, snellezen en leesefficiëntie tot het uiterste willen bevorderen of alleen verkoopbare boeken willen verkopen.

Natsukawa etaleert duidelijk zijn zorg over de huidige ontlezing in de wereld. En voor het feit dat uitgevers zich vooral door clicks, verkoopresultaten en winstbejag laten leiden. Hij wijst erop hoe gevaarlijk het kan zijn, als uitgevers zich alleen nog richten op ’wat de mensheid wil dat we haar vertellen’. En niet op dat ’wat verteld moet worden aan de mensheid.’

Het is een lief sprookje voor volwassen dat leest als een Japanse anime (tekenfilm). Vooral liefhebbers van de films van studio Ghibli, zoals Spirited Away, Prinses Mononoke of The cat returns zullen dit verhaal in hun hart sluiten. De bijna ouderwetse verteltrant van Natsukawa maakt dat zijn verhaal prettig wegleest. Ook al omdat de cyperse kat uit de titel Rintaro en de lezer voorhoudt dat humor het beste wapen is tegen alle ellende en pijn in de wereld.

✭✭✭✩