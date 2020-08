Hilariteit om grappende prins William

De prins keek zaterdag de finale van de FA Cup met een groep zorgmedewerkers op een groot scherm in de buitenlucht. Toen Arsenal-voetballer Pierre-Emerick Aubameyang de beker in ontvangst nam na de overwinning en hem met moeite kon tillen, riep de prins: „Dat is waarom je de president daar moet hebben.” William is de huidige president van voetbalbond FA.

Het filmpje van de grappende William werd door Kensington Palace op Twitter geplaatst. Twitteraars deelden het filmpje massaal. „Dit is zo waar”, schreef er een. „Ja, ze hadden William daar moeten hebben om te helpen”, vond een ander.