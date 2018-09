Momo: Sylvie maakt alles compleet

De clubeigenaar heeft voor het eerst gesproken over zijn liefde voor de presentatrice. Tijdens een Duits camerainterview op Ibiza bij zijn etablissement schreeuwde hij zijn gevoel voor Sylvie welhaast van de daken.

Dat zij niet continu op elkaars lip zitten - Sylvie was niet in de club omdat zij in Hamburg bij de voetbaltraining van haar zoon Damián was - ziet Momo als een voordeel. "Als je mensen vraagt wat hun grote wens is, is dat de wereld te ontdekken, veel te zien, steden te leren kennen. En als dat in een relatie kan, dan maakt dat alles compleet."

Maurice, die tevens een club in zijn woonplaats Zürich heeft, vertelt ook dat hij een familiemens is. "Dat komt op de eerste plaats." Hij heeft uit een eerdere relatie een zoon, Malcolm. Samen met Damián (9), de zoon van Sylvie en Rafael van der Vaart, vierde het nieuwe samengestelde gezin eerder dit jaar vaderdag.

Nu Rafael is vertrokken om te voetballen in Sevilla, is ook voor Sylvie de weg vrij om ergens anders te gaan wonen dan in Hamburg. De woonplaats van haar geliefde lonkt. De uitbaters van de chique winkels in en rond de beroemde Bahnhofstrasse in Zürich zullen zich daar nu al op verheugen…