Dotan stelt Europese tournee uit: ’Het spijt me voor iedereen’

„Het spijt me voor iedereen die plannen heeft gemaakt”, begint hij zijn post. „Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel zin ik had om eindelijk door al deze prachtige landen te reizen. Het enige dat ik zeker weet is dat ik veel nieuwe muziek voor jullie te spelen heb en dat ik, zoals altijd, alles zal geven.”

Nieuwe data van de concerten zullen zo snel mogelijk worden aangekondigd. Reeds gekochten kaarten blijven geldig voor de nieuwe shows.

De tour hoort bij Dotans album Satellites, dat eerder dit jaar verscheen. Het is de opvolger van 7 Layers uit 2014. Daarop stonden hits als Home, Hungry en Let The River In. De concertreeks zou op 16 oktober beginnen in Hasselt in België. Daarna stonden concerten gepland in onder andere Hamburg, Parijs, Milaan, Utrecht en Moskou. Voor 25 november stond in Tel Aviv de laatste show gepland.