Avengers streeft Avatar in opbrengst voorbij

De film Avatar uit 2009 van James Cameron, die destijds 2,789 miljard dollar in het laatje bracht, moet na tien jaar het record afstaan. Avengers: Endgame is nog maar 500.000 dollar verwijderd van de opbrengst van Avatar. Die grens wordt zondag gepasseerd, zodra de kaartverkoop van het weekend is geteld.

„Een grote felicitatie aan de teams van Marvel Studios en Walt Disney Studios en dank aan de fans over de hele wereld die Avengers: Endgame hebben opgedreven tot deze historische hoogten”, zegt Alan Horn van The Walt Disney Studios in een verklaring.

Om de top te bereiken passeerde Endgame eerder de blockbusters Titanic, Star Wars: The Force Awakens en zijn voorganger Avengers: Infinity War.

De lijst met meest succesvolle bioscoopfilms aller tijden kent geen inflatiecorrectie. Zou dat wel het geval zijn, dan zou Gone With The Wind uit 1939 op nummer 1 staan en Avengers op de zestiende plaats.