Senioren scoren met The Voice

1,4 miljoen kijkers zagen het optreden van Ruud Hermans die op social media veel complimenten kreeg voor zijn uitvoering van Always On My Mind. Naar het achtuurjournaal keken bijna 1,9 miljoen mensen.

NPO1 is goed vertegenwoordigd in de top 5. Naast het journaal staan ook De wereld draait door, Flikken Maastricht en Bed & Breakfast bij de vijf best bekeken programma’s van vrijdag.