’Tom Cruise is weer vrijgezel’

Daniel Craig: ’James Bond heeft me zelfvertrouwen gegeven’

Na een heel lange aanloop neemt Daniel Craig (53) dinsdag dan eindelijk echt afscheid van zijn rol als James Bond, met de wereldpremière van No time to die in de Londense Royal Albert Hall. In een interview met De Telegraaf blikt hij terug: „Ik had 007 niet anders kunnen spelen.”