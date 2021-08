Manager Kanye belooft: album komt snel na luistersessie

Volgens de manager van de rapper, Bu Thiam, is de luistersessie van komende donderdag de laatste. Daarna komt Donda ’absoluut’ uit, zo antwoordt hij op de vraag van een volger op Instagram.

De rapper houdt voor de derde keer een luistersessie voor fans en genodigden. Na de eerste keer dat Kanye zijn tiende studioalbum in zijn geheel liet horen, op 22 juli in een stadion in Atlanta, besloot de Amerikaan dat de muziek nog niet goed genoeg was om uit te brengen. Hij verplaatste de release en plande een nieuwe luistersessie op 5 augustus. Een dag later zou Donda uitkomen, maar ook toen was Kanye nog niet tevreden en werkte hij verder in de studio.

Thiam gaf geen precieze datum, maar beloofde wel dat het ’100 procent’ zeker is dat het album niet weer wordt vertraagd. De kans is aanwezig dat Donda volgende week vrijdag wordt uitgebracht. Op streamingdienst Apple Music wordt 27 augustus vermeld als verschijningsdatum.