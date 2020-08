Woede LILLY BECKER bereikt KOOKPUNT

Lilly Becker viert momenteel met een aantal vriendinnen vakantie in Sassari, op het Italiaanse eiland Sardinië. Ⓒ Getty Images

Wie dacht dat de recente razernij van Lilly Becker slechts een eenmalige woede-uitbarsting was, heeft het mis. De Nederlandse, die theoretisch gezien nog steeds ’Mrs. Boris Becker’ is, deelt in gesprek met The Daily Mail haar ongezouten mening over de nieuwe vriendin van Boom Boom Boris, die het ruim een week geleden in haar hoofd haalde om Lilly’s zoontje in te smeren met zonnebrandcrème. „Mijn zoon is verboden terrein, afblijven dus!”