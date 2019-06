Stadspark Live in Groningen krijgt vervolg

Gedurende de dag werd het publiek in Groningen vermaakt door artiesten als Ronnie Flex & Deuxperience, Anouk en Sting. De optredens werden aan elkaar gepraat door cabaretier Bert Visscher. Hij was ook de uitverkorene die mocht aankondigen dat Stadspark Live een vervolg krijgt in 2020.

Peter Sikkema, van SPOT Groningen, is trots op Stadspark Live: „Toen we samen met MOJO dit evenement bedachten waren we ervan overtuigd dat Stadspark Live een waardevolle toevoeging zou zijn op het al brede muzikale landschap in Groningen. Dat we bij de eerste editie al uitverkopen bevestigt ons vermoeden. Dit belooft heel veel moois voor de toekomst.”

Volgend jaar vindt de tweede editie van Stadspark Live plaats op 20 juni. Meer info over de line-up volgt later dit jaar.