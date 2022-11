Shakira bereikt overeenstemming over voogdij na breuk met Piqué

Shakira heeft overeenstemming bereikt over de voogdij over haar twee kinderen met haar ex-partner Gerard Piqué, meldt persbureau Reuters. De Colombiaanse popster en de voetballer maakten in juni bekend dat ze uit elkaar gingen.