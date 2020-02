Berghut vol duivelse krachten

Na de zelfmoord van hun moeder trekken Aidan en Mia met hun vader naar een hut in de besneeuwde bergen. Ook van de partij is Grace, hun nieuwe stiefmoeder die haar stinkende best doet om de nakende kerstdagen nog enigszins gezellig te maken. Maar dan begint het gedonder. Grace krijgt last van neusbloedingen, de stroom valt uit en haar viervoeter verdwijnt spoorloos. Spookt de overleden moeder van Aidan en Mia misschien rond? Of wordt Grace achtervolgd door demonen uit haar traumatische verleden waarin zij als enige een religieuze zelfmoordsekte overleefde?

Voor Ich seh, ich seh speelden Franz en Fiala stevig leentjebuur bij Funny games, de gewelddadige huiverklassieker van hun landgenoot Michael Haneke. Bij het maken van hun tweede film keek het tweetal goed naar Hereditary, één van de grootste horrorhits uit 2018. Ook in The lodge is dikwijls een poppenhuis vol voorspellende taferelen te zien. Waarna een gezin een tragedie moet verwerken en te maken krijgt met bovennatuurlijke duivelskrachten. Maar eens te meer blijkt maar weer: beter goed gejat dan slecht bedacht. Want uiteindelijk is The lodge een fijne, sfeervolle en lekker enge genrefilm geworden die toont dat godsdienstwaanzin niets dan onheil brengt.

✭✭✭