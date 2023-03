Theo Maassen stuurt peuter (3) weg tijdens show: ’Nooit zoiets meegemaakt’

Door An Smets Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Een kind van 3 jaar in zijn show: dat was wellicht niet de bedoeling toen Theo Maassen vrijdagavond optrad in Antwerpen. De cabaretier, niet verlegen om een expliciete grap, verzocht het kind en haar begeleider de zaal te verlaten. „Dit heb ik in dertig jaar nog niet meegemaakt.”