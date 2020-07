Kleinzoon Elvis Presley (27) overleden

De zoon van Lisa Marie Presley en de broer van actrice Riley Keough zat een tijdlang, net als zijn vader Danny Keough, in de muziek en scoorde in 2009 een platencontract. Ook had hij enkele filmrolletjes op zijn naam staan, maar de laatste jaren leefde Benjamin grotendeels buiten de spotlights.

Wel bezocht hij een aantal events op zijn grootvaders landgoed Graceland: in 2010 was hij met zijn oma Priscilla en Riley bij de viering van wat de 75e verjaardag van Elvis was geweest en drie jaar geleden bezocht hij Graceland voor de veertigste sterfdag van zijn opa.

Een paar weken geleden deelde Lisa Marie nog een foto van zichzelf met haar vier kinderen. Naast Riley en Benjamin heeft ze ook een elfjarige tweeling, Harper en Finley. Bij de foto schreef het enige kind van Elvis Presley: „Leeuwenmama met haar welpjes” .