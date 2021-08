Lange Frans over Lubach: ’Ik spuug hem in zijn gezicht als ik hem tegenkom’

In tv-hit Zondag met Lubach besteedde de naamgever van het satische VPRO-programma vorig jaar een item aan de ’fabeltjesfuik’ over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. Lubach noemde Lange Frans, die al geruime tijd het coronabeleid bekritiseert, een „complotdenker”, omdat hij zou geloven dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden. Ook toonde de presentator twee filmpjes van de rapper in zijn show.

Bovendien deed Lubach een oproep aan onder meer YouTube om actie te ondernemen, waarna drie dagen later het account van Lange Frans, inclusief zijn muziekvideo’s, werd verwijderd. Volgens YouTube had dat niets te maken met het kritische item uit Zondag met Lubach. „We nemen beslissingen op basis van onze communityrichtlijnen, niet omdat YouTube het onderwerp is van een kritisch tv-programma”, reageerde de Nederlandse tak van het videoplatform diezelfde avond op Twitter.

Rapper

Desondanks bleef de rapper Lubach verantwoordelijk houden voor het YouTube-verbod. In Wild FM stelt radio-dj Patrick Kicken hem de vraag of hij een hekel heeft aan Lubach, waarop Lange Frans antwoordt: „Nou, kijk. Een hekel is een groot woord. Maar, ik spuug hem wel in zijn gezicht als ik hem tegenkom, hahaha.”

Twintig jaar geleden scoorden Lubach en Zomergasten-presentatrice Janine Abbring, als het duo Slimme Schemer ft. Tido, een hit met het rapnummer Jelle – een parodie op het nummer Stan van Eminem (Slim Shady) en Dido. Ook verzorgde hij onder de naam MC T-Lex de Rapservice in het persfligeprogramma Koefnoen. Maar ook wat betreft zijn rapskills heeft Lange Frans geen hoge pet op van Lubach.

’Hij durfde niet’

„Lubach kan aardig rappen als hij in een veilige radio-omgeving zit. Dan kan Lubach zo’n theatraal rapje doen. Maar, kijk... Lubach is natuurlijk een mislukte Lange Frans. Als hij het had gemaakt in de hiphipscene, dan was hij nooit grapjas geworden, waarschijnlijk. Maar dat is dus blijkbaar niet gelukt. Dat is volgens mij ook een beetje waar de schoen wringt, of zo.”

De boomlange Amsterdamer noemt rappen „een vak”. „En dat kan je leren. Maar dat maakt je nog geen rapper. Om een rapper en een hiphopartiest te zijn, heb je meer nodig dan alleen maar rapskills. Het moet ook ergens over gaan en je moet vanuit een bepaalde straatwaardigheid worden gedragen. En die vind je niet in een sloot in Friesland.”

Tot een gesprek onder vier ogen tussen is het tussen Lange Frans en Lubach vooralsnog niet gekomen. „We hebben nog gesproken over een gesprek, maar dat durfde hij toch niet te doen.”, aldus de veertigjarige rapper.