Vader Britney Spears niet vervolgd voor mishandeling

Kevin beweerde dat Jamie zijn kleinzoon tijdens een woordenwisseling erg ruw vastpakte en maakte hiervan melding bij de politie. Hierop werd een onderzoek ingesteld door de Officier van Justitie.

Sindsdien is er het een en ander veranderd tussen Britney en haar vader, omdat hij ten tijde van het onderzoek liet weten tijdelijk af te treden als conservator van zijn dochter. De taak om financiële en medische beslissingen te maken voor Britney is nu in handen van haar zorgmanager Jodi Montgomery tot tenminste januari 2020.

Jamie zou zijn kwakkelende gezondheid hebben opgegeven om tijdelijk af te treden, maar volgens bronnen had Federline een omgangsverbod tegen zijn voormalig schoonvader geëist om hem uit te buurt te houden bij de kinderen. Hierdoor werd het onmogelijk om Britney’s zaken te blijven behartigen.

