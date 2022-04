Katie Price vergelijkt ex met pedofiel Jimmy Savile

„Oh mijn god, ik heb zojuist deze documentaire gekeken en ik kan niet geloven wat deze man heeft gedaan. Het bracht veel herinneringen bij me naar boven”, schreef Price op Instagram. Om er geen misverstand over te laten bestaan wat ze met deze herinneringen bedoelt, deelde ze tevens een artikel van eerder dit jaar waarin staat te lezen dat haar ex Kieran Hayler door de politie wordt ondervraagd over beschuldigingen van verkrachting. Hayler heeft deze beschuldigingen altijd ontkend en er zijn geen arrestaties verricht.

Kieran is woedend over de vergelijking door zijn ex en heeft direct een advocaat in de arm genomen. „Voor een vrouw die zich beweert hard te maken voor geestelijke gezondheid en tegen pestgedrag is, is deze uitspraak in strijd met ’de waarden’ die mevrouw Price beweert te verdedigen”, laat een woordvoerder van Kieran aan The Sun weten. „Hij neemt juridische stappen.”

De documentaire Jimmy Savile: A British Horror Story duikt in de schokkende, lang ongeziene kant van de tv-ster. Savile was een van de bekendste en geliefde Britse televisiepersoonlijkheden, maar na zijn overlijden op 84-jarige leeftijd in 2011 kwam aan het licht dat hij gedurende zestig jaar honderden slachtoffers, voornamelijk jongeren, zou hebben misbruikt.

Kieran was de derde echtgenoot van Katie. Ze trouwden in 2013 en kregen samen twee kinderen. Hoewel de twee maar liefst drie keer hun huwelijksgeloften hebben hernieuwd, besloten ze in 2018 definitief uit elkaar te gaan. Hun scheiding werd vorig jaar afgerond.