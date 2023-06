’Shakira en Lewis Hamilton plannen romantisch tripje naar de Caraïben’

„Shakira en Lewis zijn een vakantie samen aan het plannen en ik weet al wat de bestemming is. Het is een Caribisch eiland, een kort tripje van ongeveer een uur”, vertelt de insider aan The Sun. „Ik ken mensen die dicht bij Shakira staan en zij hebben elkaar deze week gezien. Ze vertelde hun dat ze blij en gelukkig is.”

Afgelopen mei werd Shakira gespot terwijl ze een bezoekje bracht aan de Grand Prix van Miami, waar F1-coureur Lewis Hamilton aan deelnam. Vervolgens werd het tweetal kort in een restaurant gezien, waarna ze samen op een boot gesignaleerd werden.

Niet veel later verscheen Shakira ook in de paddock in Barcelona en ging ze met Hamilton en in gezelschap van een aantal vrienden dineren. Het kersverse stel zou zelfs kussend gezien zijn, meldt de Spaanse krant El Confidencial Vaniatis.