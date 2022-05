Kim Kardashian droeg nóg een jurk van Marilyn Monroe op Met Gala

„Als afsluiting van mijn avond op het Met Gala had ik de eer om Marilyn Monroe’s Norman Norell-jurk aan te trekken die ze droeg naar de Golden Globes in 1962, waar ze de Henriette Award voor World Film Favorite ontving”, schrijft Kardashian bij een foto van zichzelf in de jurk. Op de foto heeft ze ook de Golden Globe van Monroe in haar hand. Daar kon de beroemde socialite aankomen nadat ze ontdekte dat deze in bezit was van haar goede vriend Jeff Leatham, meldt ze. Hij kocht het beeldje naar verluidt op een veiling in 2018 voor 250.000 dollar.

Dat Kardashian in de jurk van Monroe verscheen op het gala, viel overigens niet bij iedereen in goede aarde. Zo zou het funest zijn voor de oude stof om de jurk, die tot dan in een museum te zien was, te dragen. Daarnaast noemen mensen haar een slecht voorbeeld voor jonge mensen omdat ze openlijk vertelde dat ze maar liefst 8 kilo was afgevallen om in de jurk te passen.