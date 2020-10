Hierom gaf Giel Beelen collega’s potje tijm cadeau

Het was als grapje bedoeld, zei Giel. „Ik gaf mijn oud-collega’s en John de Mol een potje met tijm, als in ’It’s time to go’.” Hoe de Talpa-baas op zijn cadeautje reageerde is niet bekend. „Ik heb John eigenlijk niet gesproken”, moest Giel bekennen.

De jock is sinds deze week na drie jaar ochtendradio voor Veronica te hebben gemaakt, weer in de nacht te horen bij NPO Radio 2.