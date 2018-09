Agentschap dumpte Bill Cosby

Tientallen vrouwen beschuldigen de komiek ervan dat hij hen jaren geleden heeft gedrogeerd en verkracht. Hij heeft altijd ontkend, of weinig over de zaken losgelaten. Bill (77) bleef steun krijgen van fans en een paar beroemdheden. Tot deze week naar buiten dat Bill in een eerdere zaak toegaf een vrouw te hebben gedrogeerd om vervolgens seks met haar te hebben. Bill had destijds een schikking met de vrouw getroffen, waardoor de informatie nog niet naar buiten was gekomen.

Maar zijn agentschap was eind vorig jaar al klaar met alle negativiteit rondom de beroepsgrappenmaker. Ze zullen geen spijt hebben van deze beslissing, al helemaal nu uit rapporten van de eerder genoemde rechtszaak blijkt dat Bill de boel bij elkaar liegt.