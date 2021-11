Thomas Markle jr. wil sorry zeggen tegen halfzus Meghan

Voordat Meghan begon te daten met prins Harry hadden hij en Meghan naar eigen zeggen een goede band en brachten ze veel tijd samen door. Hun relatie werd slechter toen Meghan een relatie kreeg met de Britse prins en hij ook in de schijnwerpers terechtkwam. Thomas werd naar eigen zeggen „voor de leeuwen gegooid” zonder dat hij wist hoe hij moest omgaan met de pers. „Ik werd in een hoek gedrukt, tegen de muur. Ik heb verschrikkelijke fouten gemaakt en daar heb ik tot op de dag van vandaag spijt van”, bekende de 55-jarige Markle in het interview.

Het liefst zou hij zijn halfzus persoonlijk zijn excuses aanbieden. „Ik zou gewoon graag naar hun huis gaan en op de deur kloppen, haar een dikke knuffel en kus geven en zeggen dat ik haar onwijs heb gemist en me recht in haar gezicht verontschuldigen”, aldus Thomas. „Misschien dat dat ooit gebeurd. Ik zou alles doen om Archie en Lilibet te zien.”

Tijdens de seizoenspremière van de Australische vip-editie van Big Brother, waaraan Markle meedoet, sprak hij overigens opnieuw negatief over zijn halfzus. Tegen mededeelnemers beweerde hij dat Meghan erg veranderd was nadat ze bekend was geworden. „Wat er met haar is gebeurd, kan niemand achterhalen. Geld heeft haar veranderd, denk ik. Geld en roem zijn behoorlijk naar haar hoofd gestegen”, zei hij maandag in de eerste uitzending van het realityprogramma.