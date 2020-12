Engelbert Humperdinck wil vrede sluiten met Tom Jones

Beide zangers waren in de jaren zestig en zeventig mateloos populair. Ze konden het ook goed met elkaar vinden, maar dat was opeens voorbij. Over de reden wil Humperdinck niets kwijt, maar de ruzie met de Welshman zou te maken hebben met het feit dat de zanger van manager wisselde en achter een vriendinnetje van Jones aanzat. Hij noemt hun ruzie nu ’klein bier’.

Als de tachtigjarige Jones voor de deur staat, is hij van harte welkom, laat Hunmperdinck weten. „Ik zou hem in mijn armen sluiten”, zegt hij. „Het is toch zonde, het hoeft toch niet zo door te gaan?”

Het is overigens niet de eerste keer dat Humperdinck de ruzie wil bijleggen. Toen enkele jaren geleden de vrouw van Jones overleed, stuurde hij een bericht van medeleven. „Maar Tom heeft daar helaas niet op gereageerd”, zegt de inmiddels 84-jarige zanger.