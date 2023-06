Regisseur James Cameron reageert op duikbootramp: ’Gelijkenis met Titanic is treffend’

Cameron heeft ervaring met duikboten en kent de plaats van het Titanic-wrak zelf maar al te goed: „Ik ben er zelf vaak geweest. Zo’n 33 keer om precies te zijn. Ik heb zelfs uitgerekend dat ik meer tijd op de Titanic heb gespendeerd dan de kapitein.”

De filmregisseur is dan ook als geen ander geplaatst om in te schatten wat het probleem was met de Titan-duikboot. „Als duikbootontwerper snap ik de ingenieurs- en veiligheidsproblemen die er met zo’n type vaartuig zijn maar al te goed, maar ik denk dat iedereen hier een les uit moet trekken: duiken is een mature art. De veiligheidsprotocols die normaal worden gehanteerd zijn echt wel in orde, behalve dan in het geval van deze duikboot. Heel veel mensen maakten zich hier zorgen over. Er zijn zelfs brieven geschreven naar het bedrijf om ze te waarschuwen.”

Cameron zelf was naar eigen zeggen al lange tijd bezorgd over de veiligheid van de Titan-onderzeeërs, zodra hij hoorde dat OceanGate een diepzee-onderzeeër aan het maken was met een romp uit composiet koolstofvezel en titanium. „Ik vond het een verschrikkelijk idee. Ik wou dat ik het had gezegd, maar ik ging ervan uit dat iemand slimmer was dan ik, weet je, omdat ik nooit met die technologie had geëxperimenteerd, maar het klonk op het eerste gezicht gewoon slecht.” Cameron denkt nu dat, zoals critici vreesden, delaminatie optrad en water microscopisch kon binnendringen, wat na verloop van tijd het materiaal zou doen falen.

Waarschuwingen genegeerd

Dat OceanGate alle waarschuwingen in de wind heeft geslagen, doet Cameron denken aan een ander verhaal dat hij goed kent. „Ik ben verwonderd door de gelijkenis met de Titanic-ramp, waarbij de kapitein op voorhand meermaals gewezen werd op het ijs dat op de route lag. En toch stuurde hij zijn boot daar in volle vaart op af. Dat nu op dezelfde plaats een gelijkaardige ramp zich voordoet is surreëel”, aldus Cameron. „Nu ligt het ene wrak naast het andere wrak om dezelfde verdomde reden”, zei de regisseur, die eraan toevoegde dat de piloot van de Titan-duikboot Paul-Henri Nargeolet een goede vriend van hem was.

Cameron had de hoop op goed nieuws over zijn vriend en de andere inzittenden al snel opgegeven. Toen hij maandag hoorde dat de duikboot vermist was, nadat het toestel tegelijkertijd de communicatie en tracking had verloren, was „het enige scenario dat ik kon bedenken dat dit kon verklaren een implosie”, zei hij aan CNN. „Een schokgolf die zo krachtig was dat het een secundair systeem uitschakelde dat zijn eigen drukvat heeft en zijn eigen batterijvoeding: de transponder, die het schip gebruikt om te volgen waar de duikboot is.”

Zondag luide knal gehoord

Via zijn contacten in de duikbootgemeenschap ving hij informatie op die zijn theorie van een implosie leek te bevestigen. Hij zegt dat „zijn bronnen” zondag een „luide knal” hoorden. Nadat de Titan-onderzeeër vermist bleek, „kregen we binnen het uur bevestiging dat er een luide knal was geweest op hetzelfde moment dat de communicatie met de onderzeeër wegviel”, zei Cameron aan persagentschap Reuters. „Een harde knal op de hydrofoon. Verlies van transponder. Verlies van communicatie. Ik wist wat er gebeurd was. De onderzeeër was geïmplodeerd.” In een e-mail aan collega’s op maandag zei hij dat „we enkele vrienden verloren” zijn, en „het ligt nu in stukken op de bodem.”

„Ik keek de daaropvolgende dagen toe hoe iedereen wanhopig aan het zoeken was, terwijl ik heel goed wist dat het zinloos was. Ik hoopte tegen beter weten in dat ik het mis had, maar ik wist tot in mijn botten dat dat niet zo was”, vertelde Cameron aan CNN.

De Titan-duikboot vertrok zondag voor een expeditie naar het wrak van de Titanic, maar werd nooit meer teruggezien. De Amerikaanse kustwacht bevestigde donderdagavond dat de onderzeeër geïmplodeerd is. Vijf passagiers zijn overleden.