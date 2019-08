’Scheiding Larry en Shawn zat er al tijden aan te komen’

Hoewel Larry en zijn zevende vrouw 22 jaar getrouwd waren, vertelt een bron aan het blad dat hun scheiding al lange tijd ’in aantocht’ was. Vooral de recente zorg om Larry’s gezondheid en de vermeende affaire van Shawn in 2016 zouden daarbij een rol hebben gespeeld.

In april had Larry ernstige hartproblemen en moest hij gedotterd worden. In die tijd kreeg de 85-jarige CNN-gastheer ook stents ingebracht om de vorige bypass uiy 1987 te heropenen. „Larry was bijna dood en dat heeft hem echt wakker geschud”, zegt de bron. „Hij besefte dat hij al lang niet meer gelukkig was.” Zijn relatie met Shawn zou al erg slecht geweest zijn. „Ze ruzieden en vochten de hele tijd”, gaat de bron verder.

Volgens hem waren zij in feite al tien jaar uit elkaar. „Ze slapen in aparte slaapkamers. Larry is geen heilige, maar hij was het drama beu.” Bovendien zou hij ook zijn kinderen daartegen willen beschermen.

Larry en Shawn (59) trouwden in september 1997. Ze hebben samen twee zoons: Chance (20) en Cannon (19).

