Nieuw middagprogramma Jurgen van den Berg op Radio 1

Jurgen van den Berg is sinds 2016 op werkdagen presentator van het NOS Radio 1 Journaal. Eerder presenteerde hij voor de NOS onder meer Langs de Lijn en Radio Tour de France. Ook was hij nieuwslezer op NPO 3FM. Het nieuwe middagprogramma Villa VdB zal tussen 14:00 en 15:30 uur op Radio 1 te beluisteren zijn, in het tijdsblok waar nu nog Blok & Toine zit, het middagmagazine van Toine van Peperstraten en Mischa Blok. Of zij naar een ander tijdstip verhuizen is nog onduidelijk.

Van den Berg wordt in het nieuwe middagprogramma geflankeerd door Sophie Verhoeven, die nu ook al plaatsvervangend cohost is bij het Radio 1 Journaal. In een reactie zegt Van den Berg blij te zijn dat Verhoeven meeverhuist. „Zij is straks de op-één-na belangrijkste vrouw in mijn leven”, lacht hij. „Omdat ze daar zowel voor als achter de schermen een belangrijke rol gaat vervullen.”

Energie-boost

De 56-jarige presentator heeft veel zin in zijn nieuwe radio-avontuur. „Ik moest de afgelopen tijd vaak terugdenken aan de jaren’80 film Cocoon van regisseur Ron Howard. Echt zo’n feelgood film, waarbij een groep senioren een enorme energie-boost krijgt nadat ze ’s nachts stiekem baantjes zijn gaan trekken in een zwembad in de buurt. Vergelijkbare energie heb ik gekregen uit de gesprekken met MAX.”

Volgens MAX-directeur Jan Slagter is de keuze voor Van den Berg een geweldige greep: „Iemand die vol op het nieuws zit, maar ook tussendoor voldoende luchtigheid biedt. Ik ben enorm trots dat we hem welkom mogen heten.” Wie Van den Berg opvolgt bij het Radio 1 Journaal is nog niet bekend.

Met de nieuwe middagshow krijgt MAX extra uren op NPO Radio 1. Naast de Nachtzuster in de zaterdagnacht, Nieuwsweekend op zaterdagochtend, en de Perstribune op zondagmiddag, is MAX vanaf januari ook doordeweeks te horen op deze zender.