Ryan Reynolds reageert op ophef babyfoto

Op vaderdag deelde Blake Lively een prachtige foto van haar man en hun dochtertje James, die verkeerd in de draagtas zit. Al gauw stroomden de negatieve reacties binnen.

"De baby zit inderdaad niet op de juiste manier in de draagzak die ik daar draag", geeft de 37-jarige acteur toe in een gesprek bij de Today Show. "Ik ben voor de eerste keer vader. Het is niet de eerste fout die ik heb gemaakt en zeker ook niet de laatste fout die ik zal maken."

Het dochtertje van Ryan en Blake werd eind december 2014 geboren. Het koppel hield haar naam geheim tot afgelopen maart.