Premium Het beste van De Telegraaf

Schoonmaken voor Queen Elizabeth? Dan moet je deze bizarre test doorstaan

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Koningin Elizabeth heeft meerdere paleizen in Engeland en die moeten allemaal worden schoongemaakt. Met kost en inwoning klinkt het wellicht als een droombaan, maar poetsen in het paleis blijkt een pittig karwei. De sollicitant moet over behoorlijk wat vaardigheden beschikken. En mochten er meerdere rondes gesprekken overleefd zijn, dan staat of valt alles met een bijzondere test...