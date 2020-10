Kelly Osbourne: mannen wilden niet daten omdat ik te dik was

Ⓒ Getty Images for

Kelly Osbourne heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan haar mentale en fysieke gezondheid en zit beter dan ooit in haar vel. De dochter van Sharon en Ozzy viel maar liefst 38 kilo af en heeft drank en drugs volledig afgezworen. De ’herboren’ Kelly straalt positiviteit uit en dat merkt ze aan het aantal mannen dat met haar wil daten. Dit vertelde ze in de Amerikaanse talkshow The View, waarvan moeder Sharon mede-presentatrice is.