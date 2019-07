Ook Ton Veerkamp heeft huidkanker

Erg geschrokken van dit nieuws lijkt Ton niet. „Leuk is het niet, maar zo erg kan het niet wezen. Het is maar zo’n klein plekje. Het is ook niet kwaadaardig”, zo vertelt hij aan Shownieuws. Om daar aan toe te voegen: „Het is niet zo’n ding dat helemaal naar binnen vreet.”

Anderhalve week geleden kreeg Nel te horen huidkanker te hebben. „Dat woord kanker, dat is... Oh jee! Mij gebeurt het niet. Maar ja, je ziet het... De dokter zag ook dat ik veel in de zon had gezeten vroeger, en nu nog. Ik hou van de zon. Ik moet meer insmeren met factor 50, maar dat doe ik ook niet”, zo liet ze toen weten.