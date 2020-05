Camilla Läckberg: „Mijn moeder noemt ’Gouden Kooi’ en ’Zilveren vleugels’ mijn seksboeken.” Ⓒ Foto Evelina Sigetty

Een willoos poppetje in een gouden kooi. Dat was trophy wife Faye Adelsheim voordat ze wraak nam op haar overspelige echtgenoot, een succesvol bedrijf oprichtte en het zijne verwoestte. In Zilveren vleugels, de opvolger van de glamourthriller Gouden kooi, laat de Zweedse schrijfster Camilla Läckberg Faye opnieuw haar hart verliezen aan een man, terwijl haar levenswerk, het cosmeticaconcern Revenge, wordt bedreigd. „Mijn boodschap: vertrouw altijd alleen op jezelf.”