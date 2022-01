Premium Het beste van De Telegraaf

’Wij kunnen het’: liefhebben op latere leeftijd

— Wat: roman — Wie: Nelleke Noordervliet — Uitgever: Atlas Contact

Door Paola van de Velde

Liefde is leuk als je jong bent. Als je je nog zorgeloos aan het verlangen kunt overgeven, je nog halsoverkop in een nieuwe relatie kan storten. Maar liefhebben als je de veertig al bent gepasseerd, is lastiger. De rugzak met levenservaringen hobbelt hinderlijk mee op de rug. Kritische stemmetjes in het hoofd hebben van naïef vertrouwen een cynisch wantrouwen gemaakt.