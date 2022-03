Advocaat prins Harry door rechter op vingers getikt: ’Compleet onacceptabel’

Donderdag werd bekend dat een deel van de documenten die worden behandeld in de rechtszaak niet openbaar wordt gemaakt. Een rechter van het hooggerechtshof in Londen stemde daarmee in op verzoek van beide partijen. Het juridische team van de prins had het embargo op die uitspraak echter gebroken door een kopie daarvan door te spelen aan iemand die geen advocaat is. De rechter noemde het lekken van die informatie ’compleet onacceptabel’. Shaheed Fatima, de advocaat die prins Harry bijstaat, nam verantwoordelijkheid voor het lek en stelde dat ze beter had moeten nadenken voordat ze de mails stuurde.

Het lek was overigens niet het enige waar de rechter kritisch over was. Het juridische team van Harry kreeg ook commentaar op het feit dat het ’irrelevant bewijs’ had aangeleverd in de zaak.

Beveiliging

De rechtszaak van prins Harry tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over zijn beveiliging. Omdat hij geen actieve taken meer voor de koninklijke familie doet, krijgt de in Amerika wonende Harry geen beveiliging meer als hij naar het Verenigd Koninklijk komt voor privébezoek. Hij wil er nu zelf voor betalen, maar zijn beveiliging vergt ook informatie van inlichtingendiensten. Maar die wil het ministerie niet delen met andere veiligheidsinstanties.

Harry besloot daarom juridische stappen te ondernemen. De prins stelt dat het zonder speciale beveiliging niet veilig is om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk.