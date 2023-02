Premium Het beste van De Telegraaf

’Kotsgebaar’ gaat viraal Eeuwig dramavoer voor fans: zoveelste ’escalatie’ tussen Selena Gomez en Hailey Bieber

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Hailey Bieber (r) en Selena Gomez Ⓒ ANP

Het lijkt een onophoudelijke vete te worden die nu via TikTok wordt aangewakkerd: Hailey Bieber en Selena Gomez. Laatstgenoemde heeft vanwege ophef over een video met een ’kotsgebaar’ besloten om ’een pauze’ te nemen van sociale media omdat ze hier naar eigen zeggen te oud voor is. De twee hebben immers een rumoerig verleden en Gomez heeft overduidelijk geen trek in een nieuw debacle.