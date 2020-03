Dít is de (weinig verrassende) Mol!

In het geheim kwamen de finalisten bij elkaar op zaterdagochtend, in een kerk nabij het Vondelpark. Daar zijn de verliezers, de winnaar en de Mol bekend gemaakt, zo was in de ontknoping van Wie is de Mol? te zien.

Miljuschka Witzenhausen en Nathan Rutjes kregen als eersten een rood scherm en waren daarmee níet de Mol, of de winnaar. Rob Dekay en Buddy Vedder kregen een groen scherm, en waren nog in de race om de Mol te zijn. Even werd het nog spannend, Buddy werd amper verdacht door de Molloten. Zou hij het dan toch kunnen zijn? Maar Rob werd ontmaskerd als meestersaboteur.

Zijn naam werd veel genoemd in aanloop naar de laatste uitzending, samen met die van Nathan. Al was hij vooral een ’wensmol’ van velen. Buddy, Miljuschka en Nathan zaten alle drie op Rob. De Mol koos voor Buddy, die werd gekroond tot winnaar.

Rob heeft de kandidaten goed weten te misleiden, tot de halve finale verdachten zij Leonie ter Braak het meest.

Praatje

Voorafgaand aan de ontknoping werd een praatje gehouden met eerdere afvallers van dit twintigste seizoen. Behalve Johan Goossens, die grieperig thuiszit. Anita Witzier – de eerste afvaller – hoopt dat Nathan de Mol is, maar ze zit toch op Rob. Een aantal opdrachten komt voorbij en er wordt teruggeblikt op de deelnames, terwijl de kijker vooral niet kan wachten om te weten wie toch de Mol is. Tina de Bruin valt niet zozeer op door haar teksten, maar door haar vele armbanden op de mouwen van haar jasje. ’Heeft ze die lopen hamsteren?’, wordt gegrapt op Twitter.

Leonie ter Braak bleek de test in aflevering vier het slechtst te hebben gemaakt, maar er hoefde toen niemand naar huis. Daarom wist ze het tot de halve finale te schoppen.

Corona

Het had een feestje had moeten worden in het Vondelpark zaterdagavond, maar het coronavirus heeft ook bij de ontknoping van Wie is de Mol? roet in het eten gegooid. Duizenden joelende fans die normaal gesproken de hoofdstad aandoen kijken nu thuis hoe de meestersaboteur live wordt ontmaskerd.

In het Amsterdamse park was afgelopen week al begonnen met de opbouw voor de jaarlijkse ontknoping van het populaire AvroTros-programma. Woensdagmiddag werden er nog delen voor het VondelCS afgezet. Nog geen 24 uur later werd het evenement afgeblazen.

In de Wie is de Mol?-app werden zaterdagmiddag Rob en Nathan het meest verdacht, op verre afstand gevolgd door Miljuschka en op de vierde plaats Buddy. Vlak voor de uitzending was de situatie gewijzigd: Nathan werd door de meeste mensen gezien als de Mol.

(Lees verder onder de foto)

Het jubileumseizoen voerde negen deelnemers en een Mol naar China. De twintigste editie gaat de boeken in als de reeks die eindigde zonder fans in het Vondelpark. En ook niet met twee Mollen.

Die theorie werd vaak geopperd, ook door ons. Het zou natuurlijk spectaculair zijn geweest, maar de regisseur van het programma Rick McCullough heeft eerder laten weten dat niet te zien zitten. Daarom geloofden echte Molloten ook niet dat dat nu anders zou zijn. Presentator Rik van de Westelaken verklapte vorige week al een deel van de ontknoping: Een Mol, een winnaar, twee verliezers.

Als Buddy de Mol zou zijn, was dat een verrassing: hij werd het minst verdacht in de Wie is de Mol?-app. Zelf hadden wij onze punten ingezet op Miljuschka, na even te hebben geswitcht naar Nathan. Dág, punten!