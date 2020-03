Live: Ontknoping Wie is de Mol? 2020

In het Amsterdamse Vondelpark was afgelopen week al begonnen met de opbouw voor de jaarlijkse ontknoping van het populaire AvroTros-programma. Woensdagmiddag werden er nog delen voor het VondelCS afgezet. Nog geen 24 uur later werd het evenement afgeblazen.

Dat kan ook voordelen hebben voor Molloten: in plaats van continu te schakelen naar het aanwezige publiek, is er in de uitzending wellicht meer ruimte om de Mol-streken te laten zien. De finale werd vorige week gespeeld met Rob Dekay (’de broer van Waylon’), Nathan Rutjes, Buddy Vedder en Miljuschka Witzenhausen.

In de Wie is de Mol?-app werden zaterdagmiddag Rob en Nathan het meest verdacht, op verre afstand gevolgd door Miljuschka en op de vierde plaats Buddy. Vlak voor de uitzending was de situatie gewijzigd: Nathan werd door de meeste mensen gezien als de Mol.

(Lees verder onder de foto)

Het jubileumseizoen voerde negen deelnemers en een Mol naar China. Hoe de twintigste editie de boeken ingaat, zal zaterdagavond blijken. In elk geval is het de reeks die eindigde zonder fans in het Vondelpark. En, vooralsnog, ook niet met twee Mollen.

Die theorie is vaak geopperd de laatste weken, ook door ons. Het zou natuurlijk spectaculair zijn, maar de regisseur van het programma Rick McCullough heeft eerder laten weten dat niet te zien zitten. Daarom geloofden echte Molloten ook niet dat dat nu anders zou zijn. Presentator Rik van de Westelaken verklapte vorige week al een deel van de ontknoping: Een Mol, een winnaar, twee verliezers. Maar niets is wat het lijkt.

Als Buddy de Mol blijkt, is dat een verrassing: hij is de minst verdachte als we de Wie is de Mol?-app mogen geloven. Zelf hebben wij onze punten ingezet op Miljuschka, na even te hebben geswitcht naar Nathan.