VPRO cancelt muziekserie na ’seksueel grensoverschrijdend gedrag’

„Fijn dat @3voor12 zich keert tegen seksueel wangedrag in de muzieksector”, tweette journalist Minou op den Velde maandag. „Maar jullie eren de komende weken wel het werk van een man die zijn positie als leidinggevende @vpro misbruikte. Dat voelt ongepast. Ik was 18 toen hij zich aan mij opdrong. Hij was 36 en eindredacteur.”

Eindredacteur

De VPRO is met Van den Velde in gesprek gegaan en „heeft daarop besloten de muziekdocumentaires niet uit te zenden, mede omdat de desbetreffende eindredacteur een prominente rol in de nieuwe serie heeft”, is te lezen in een verklaring. Vandaar dat de serie „nu gecanceld” is. De 8-delige serie waarin in het VPRO-archief uit de jaren tachtig en negentig werd gedoken, toen de omroep bijzondere muziekdocumentaires maakte over artiesten als John Frusciante, Nick Cave en Red Hot Chili Peppers, zou dinsdag om 22:00 worden uitgezonden.

„Gisteren twitterde ik dat ik eind jaren 80 te maken kreeg met seksueel overschrijdend gedrag van mijn leidinggevende @vpro. Daarop heeft de omroep snel en adequaat gehandeld, zie hieronder. Ik voel me gesteund door @3voor12 en de directie en hoofdredactie @vpro”, tweette Op den Velde dinsdag na de beslissing van de VPRO.

De firma onrust

Maker Bram van Splunteren laat aan Het Parool weten dat hij de eindredacteur is waar deze kwestie over gaat. “Het is iets dat 33 jaar geleden is gebeurd bij het programma De firma onrust, dat Minou samen met een andere jonge vrouw presenteerde. Ik was 36, werd verliefd op haar en er is toen iets geweest tussen ons. Daarbij is er, in mijn ogen, nooit sprake geweest van enige dwang, maar ik heb mij toen onvoldoende gerealiseerd dat ik haar leidinggevende was en dat ze nog maar 18 was. Ik vind het heel vreselijk dat zij daar kennelijk nog zoveel last van heeft.”

De tweet van de voormalige redacteur zou maandag als een complete verrassing zijn gekomen voor Van Splunteren. “Dat ik nu op een hoop wordt gegooid met zaken rond The Voice, en mannen die dickpics sturen vind ik vreselijk. Maar wie geschoren wordt moet stil zitten: ik heb destijds die inschattingsfout gemaakt.”

Geen andere incidenten

De VPRO schrijft te betreuren dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag en dat betrokkenen daar nog steeds last van ondervinden: „Naar aanleiding van de huidige discussie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bekijkt de VPRO of de bestaande gedragscode en protocollen voldoende houvast geven om een veilige werksituatie te borgen. De omroep stelt alles in het werk om ongepast gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken, ook als dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden.”

Een woordvoerder van de VPRO laat weten dat er „een gesprek is geweest met alle betrokkenen en dat in overleg met hen is besloten om de serie terug te trekken.” Over andere mogelijke incidenten met Van Lunteren zijn ze niet op de hoogte.