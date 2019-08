’Kamer wil NPO geen extra geld geven voor Songfestival’

Premier Mark Rutte liet in mei al doorschemeren daar niet veel voor te voelen. Ook de Tweede Kamer ziet geen heil in de oproep van Rijxman, blijkt zaterdag uit een inventarisatie van RTL Nieuws. VVD, PVV en SP voelen er niets voor om geld te schenken aan de NPO voor de organisatie. Andere partijen zetten veel vraagtekens bij de oproep van Rijxman.

Bekijk ook: NPO gaat toch om geld vragen voor songfestival

„De NPO valt meteen weer terug in het oude liedje: handje ophouden in Den Haag. Die tijd hebben we wel gehad”, stelt VVD-Kamerlid Zohair el Yassini. Hij verwijst naar de jaarrekening van AVROTROS, de omroep die het muziekevenement uitzendt en mede organiseert. Hierin stond dat de AVROTROS 32 miljoen euro aan algemene reserves achter de hand heeft.

Evenementenpotje

PVV-Kamerlid Martin Bosma stelt voor dat de NPO ergens anders op moet bezuinigen als er geld extra moet worden gevonden voor het Eurovisiesongfestival. Ook de SP, die normaal voorstander is voor het verhogen van budgetten in Hilversum, is geen voorstander. „Ik vraag me af of je zoveel geld voor een evenement moet geven”, stelt parlementariër Peter Kwint. „Ik ben daar niet van overtuigd.” Hij verwijst naar het speciale ’evenementenpotje’ van NPO.

GroenLinks en D66 willen op z’n minst eerst een plan zien van Shula Rijxman voordat zij haar hand ophoudt in Den Haag. „We hebben nog geen begroting gezien. We weten bijvoorbeeld nog niet wat de gemeente Rotterdam bijdraagt en er is ook nog geen inspanning gedaan om private middelen binnen te krijgen”, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller.