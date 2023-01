Dochter Monroe Cannon (11) kopie van Mariah Carey

Terwijl dj’s over de hele wereld dat nummer weer draaiden, verbleef de hitzangeres zelf in haar huis bij Aspen. En daar had de diva kennelijk niet genoeg aan alleen iemand anders, want zij deed er uitgebreid kerstinkopen met haar dochter. En die blijkt een exacte kopie van haar moeder!

Monroe Cannon droeg niet alleen, net als haar moeder, de Burberry-look, haar totale outfit maakt van de pas elfjarige nu al een diva!

In het luxe skioord in Colorado vermaakten de twee zich een lange middag in alle exclusieve winkels, om vervolgens terug te keren naar het chalet waar de open haard brandde.