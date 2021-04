Inbreker opgepakt bij appartement Taylor Swift

Taylor heeft drie appartementen in hetzelfde gebouw in de wijk Tribeca. Twee daarvan heeft ze samengetrokken tot een penthouse van een kleine 750 vierkante meter. Ze is ook eigenaar van het huis naast het appartementencomplex.

Helaas voor de zangeres is dit niet de eerste keer dat haar huis doelwit is van inbrekers. In 2019 werd een man opgepakt die voor de tweede keer de woning van de zangeres probeerde te betreden nadat, hij al eens veroordeeld was tot een celstraf van zes maanden voor een inbraak in het appartement waarbij hij slapend op de bank werd aangetroffen door beveiligingsmedewerkers. In een interview met de New York Post verklaarde deze man later dat hij geen kwade bedoelingen had met Swift. „Ik wil alleen met haar praten, want ze lijkt me aardig en cool.”