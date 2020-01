Radioprijs voor burgemeester Sjors Fröhlich

Oud-collega Wilfred Genee verraste Fröhlich met het nieuws in de uitzending van The Friday Move op BNR Nieuwsradio. Fröhlich was tot eind vorig jaar hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio. De jury van de prijs noemt Fröhlich „een duizendpoot die zichzelf steeds weer opnieuw uitvindt en alle facetten van het radiovak in de vingers heeft.”

De Marconi Oeuvre Award wordt sinds 2004 uitgereikt. Eerder ontvingen onder anderen Willem van Kooten (2018), Adam Curry (2017) en Tineke de Nooij (2016) de prijs.

De Marconi Awards worden op donderdag 30 januari uitgereikt tijdens het RadioGala van het Jaar, georganiseerd door AVROTROS. Dan worden ook publieksprijzen uitgereikt, waaronder de Gouden RadioRing.