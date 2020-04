Hof deelt ’kunstcreatie’ jarige prins Louis

Op de foto’s is Louis met brede grijns op zijn gezicht en met verf op zijn handen bezig met een van zijn eerste artistieke creaties. Het levert een regenboogkleurige afdruk op papier op. Veel kinderen in de Groot-Brittannië kleuren of verven regenbogen als steun voor de NHS, de Britse gezondheidsdienst.

Catherine maakte de foto’s eerder deze maand in hun huis en in de tuin van hun landgoed Anmer Hall in Norfolk.

Prins Louis is vijfde in de lijn van de Britse troonopvolging. Hij werd op maandag 23 april 2018 geboren in het St. Mary’s Hospital in Londen. Voluit heet hij prins Louis Arthur Charles van Cambridge.